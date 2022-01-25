رياضة النواب توصي وزارة الشباب بإدخال جميع المرافق للمنشآت الشبابية

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بعمل مقايسة متكاملة لاستلام المنشآت والملاعب الخاصة بمراكز الشباب بكامل مرافقها "كهرباء- المياه- صرف صحي"، حتى لا تتعطل عملية تسليم المنشآت.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النائب أسامة عبد العاطي بشأن قرار إزالة لمركز شباب كفر الأمير بن سلام في مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية، وعدم استغلال مبنى نزل الشباب بمدينة المنصورة، وتنجيل ملعب مركز شباب المخزن بالسنبلاوين.



جاء ذلك بحضور كل من ضياء دويدار مدير عام المنشآت لمراكز الشباب، ميرفت سيد أحمد وكيل وزارة للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء الشربيني مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.



وقال النائب أسامة عبد العاطي إن مركز شباب كفر الامير بن سلام بمركز تمى الأمديد في الدقهلية منذ عام 2004، ولم يتم الإحلال والتجديد حتى تاريخه، مشيرا إلى إنشاء ملعب لمركز الشباب ولم يضاء حتى تاريخه منذ اكثر من ثلاث سنوات؛ لأنه يحتاج الى محول تيار كهربائي وكذلك كابل لتوصيل التيار الكهربائي له، علما بأنه لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل.



ومن جانبهم، أكد مسئولي وزارة الشباب أن الوزارة لم تتأخر في إنشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة أو أي ملحقات خاصة بها، سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الإنشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، حيث إن موازنة الوزارة خلال العالم المالي الحالي؛ موجهة لاستكمال ما تم البدء فيه من إنشاءات لم تستكمل في ضوء تخفيض الموازنة الاستثمارية للوزارة.



وأوضحت الوزارة أن المركز يوجد لديه ملعب قانوني بحالة جيدة نوعاً ما وتم إنشائه خلال عام 2018 بإجمالي تكلفة مبلغ 2515696 جنيها، وتم تنفيذ أعمال الكهرباء ضمن الأعمال الإنشائية للملعب، منوهًا بأنه قد سبق وأن قامت المديرية بموافاتنا بصورة ضوئية من مقايسة تركيب كشك كامل بالمحول الكهربائي ثلاثة أوجه للمركز بإجمالي مبلغ 603040 جنيها، وتم التنبيه على المديرية 3 مرات تقريبًا لموافاتنا بأصل المقايسة والمطالبة الواردة من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وأصل مطالبة مديرية الطرق وأصل مطالبة مركز معلومات شبكات المرافق بالدقهلية، إلا أن المديرية لم تقم بموافاتنا بالمطلوب حتى تاريخه، علمًا بأن الوزارة أرجأت تلبية تلك المطالب خلال العام المالي الماضي، نظرًا لعدم وجود بند لهذا الغرض.



وأشار إلى توجيه جميع مديريات الشباب والرياضة لتلبية تلك المطالب من خطتها الإضافية في ضوء موافقة وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن، ثم أفادت المديرية بأن المركز لم يقم بموافاتها بالتراخيص اللازمة لإنشاء مبنى إداري للمركز حتى تاريخه، وقامت المديرية بمخاطبة إدارة شباب تمى الأمديد للتنبيه على إدارة مركز الشباب لسرعة استخراج التراخيص حتى يتسنى إدراجه ضمن خطة المديرية الإضافية للعام المالي 2022/ 2023.



وأوصى الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، بوضع وزارة الشباب آلية من وزارة الشباب والرياضة لاستلام المنشآت والملاعب الخاصة بمراكز الشباب بكامل مرافقها (كهرباء- المياه- صرف صحي)، كما أوصت موافاة النائب أسامة عبد العاطي واللجنة برد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بتجديد المقايسة لعمل محولات الكهرباء والإحلال والتجديد للمركز خلال العام المالي الحالي.



وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن عدم استغلال مبنى نزل الشباب بمدينة المنصورة، مشيرا إلى بنائه منذ أكثر من 20 عاماً ولم يستغل حتى تاريخه ويعتبر هذا إهدار للمال العام.



وأفادت الجهة الإدارية بأن النزل تم إنشائه واستلام الأعمال الابتدائي في عام 2008، والتعاقد مع الوزارة (إدارة التعليم المدني) على استغلال نزل الشباب كحق انتفاع لمدة 15 عاما، وبعد أحداث ثورة يناير تم تسليم نزل الشباب الى هيئة القوات المسلحة ابتداء من عام يناير 2011، أثناء الثورة لحماية المنشأة في ذلك الوقت، وفي عام 2020 شُكلت لجنة لحصر التلفيات التي أثرت على المباني، موضحةً مخاطبة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية لبدء اتخاذ الإجراءات في زيادة مدة التخصيص لمدة 10 سنوات أخرى، وإخطار إحدى الشركات المتخصصة من خلال الوزارة لإعداد التجهيزات الخاصة بنزل الشباب.



وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة بشأن تنجيل ملعب مركز شباب المخزن في السنبلاوين بالدقهلية، وأوصت اللجنة بموافاتها برد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة مفاده الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالملعب والسور خلال شهرين.