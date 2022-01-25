وزير الداخلية اليمني يؤكد أهمية تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، أهمية تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، وتشكيل غرفة عمليات موحدة لجميع التشكيلات في العاصمة المؤقتة عدن تحت قيادة وزارة الداخلية.

وجرى خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، مناقشة المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى استعراض التطورات في المحافظات المحررة.

وأشار وزير الداخلية اليمني، إلى أهمية زيارة السفير البريطاني، إلى عدن والتنسيق مع الأصدقاء البريطانيين في دعم اليمن وانهاء الانقلاب الحوثي.

من جانبه، ثمن السفير البريطاني، جهود وزير الداخلية الرامية إلى تسهيل مهام المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة وبناء السلام، مشيدًا بالتعاون الكبير بين حكومة البلدين الصديقين على كافة الأصعدة وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة للحكومة اليمنية وأمن واستقرار اليمن.