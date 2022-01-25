الأهلي يجهز علي لطفي لمواجهة سموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا مكثفا بشكل منفرد لحارس الفريق علي لطفي ضمن التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص ميشيل على تكثيف الوحدات التدريبية لـ«علي لطفي»، وذلك ضمن التدريبات الجماعية للحراس الذي شهد تواجد أيضًا الثنائي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وقاد ميشيل تدريبات إضافية لعلي لطفي تضمنت فقرات بدنية متنوعة وفقرات للتصويب بالقدم والكرات العرضية والتحركات بين المدافعين.

وخاض الأهلي تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها بعد غد الخميس.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين داخل ملعب التتش ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد موسيماني خلال محاضرته على بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، وبرنامج الفترة المقبلة سواء في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أو منافسات كأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل.

ويخوض الأهلي تدريباته في ظل إجراءات احترازية مشددة؛ حفاظا على سلامة الجميع قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأكد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهاز الفني والطبي واللاعبون وكافة منظومة الكرة بالنادي؛ من أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.