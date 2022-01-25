 وزير خارجية الإماراتي يثمن موقف روسيا الداعم لبلاده حول الهجوم الحوثي - بوابة الشروق
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وزير خارجية الإماراتي يثمن موقف روسيا الداعم لبلاده حول الهجوم الحوثي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يناير 2022 - 12:10 م

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، موقف موسكو الداعم لبلاده، وذلك خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، والتي أدان فيها المجلس هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد وزير خارجية الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، أشاد لافروف بالعلاقات الإماراتية الروسية الاستراتيجية الراسخة والدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

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