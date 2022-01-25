محكمة أوروبية تدين تركيا لاعتقالها صحفي ألماني - تركي

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أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاعتقالها الصحفي الألماني - التركي دينيس يوجيل.

وجاء في الحكم الذي أعلن اليوم الثلاثاء كتابيا أن تصرف تركيا انتهك حقوق الإنسان ليوجيل المتمثلة في الحرية والأمن وحرية التعبير عن الرأي.

وقضت المحكمة بأن تدفع أنقرة تعويضات ليوجيل بقيمة 13 ألفا و300 دولار.

ويمكن أن يطعن طرفا القضية على الحكم في غضون ثلاثة أشهر.

واعتُقل مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية في السجن شديد الحراسة "سيليفري" بغرب إسطنبول خلال الفترة من فبراير 2017 حتى فبراير 2018 بدون لائحة اتهام.وعقب خلاف سياسي طويل بين برلين وأنقرة تم إخلاء سبيل يوجيل وتمكن من مغادرة تركيا بالتزامن مع تحريك دعوى قضائية ضده.

وفي يوليو 2020 حكم على الصحفي غيابيا بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور، والحكم حاليا في مرحلة الاستئناف.