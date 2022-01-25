مدرب الأهلي السابق يضع روشتة فوز المنتخب أمام كوت ديفوار

تحدث الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام السابق للنادي الأهلي، عن مباراة المنتخب المصري ونظيره كوت ديفوار، والمقرر لها الأربعاء المقبل في كأس الأمم الإفريقية.

وقال جونسون في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "كارلوس كيروش مدرب ماهر جدًا، ويجب أن يلعب محمد صلاح في مركز رقم 10، لأن الجميع في جهة اليمين يراقب صلاح ويعرف طريقه لعبه ويحترس من أدائه باعتباره لاعب عالمي".

وأضاف: "مباراة مصر وكوت ديفوار ستكون صعبة جدًا ولكن إذا ما غير المدير الفني من تكتيكه، ودفع بالرباعي محمد شريف وأحمد سيد زيزو في جهة اليمين ومحمود تريزيجيه في جهة اليسار وحمدي فتحي، كما لدينا عمرو السولية في خط الوسط، إذا اجرينا بعض التغييرات البسيطة في التكتيكات نستطيع ان نهزم ساحل العاج".

وواصل: "من الصعب التنبؤ بالفائز بالبطولة الآن، لأن لدينا مصر والمغرب وتونس والكاميرون وساحل العاج ومالي ستة منتخبات وهي فرق قوية جدًا".

واختتم: "الفريق الذي كان صامد منذ بداية البطولة هي منتخب نيجيريا وأين هي الآن؟ ودعت البطولة".