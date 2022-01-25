مرور الجيزة: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية، تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني بجسم الطريق الدائري فى الإتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي، ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، سيتم الاغلاق الكلي لشارع ربيع الجيزي فى الإتجاهين، وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري؛ وذلك لمدة 7 أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى صباح يوم الإثنين المقبل، على أن تكون أعمال الغلق ابتداءً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وأضافت أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية تنسيقاً والإدارة العامة للمرور؛ حيث سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزي، وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب، للدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك، والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير، وصولاً إلى شارع البحر الأعظم، ثم السير بشارع البحر الأعظم، وصولاً حتى ميدان المنيب.

وتابعت أنه سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب، وترغب فى السير لشارع ربيع الجيزي، لاستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير، وصولاً حتى شارع ربيع الجيزي، ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزي، وصولاً لميدان الجيزة.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.