فايزر وبيونتك تبدآن التجارب السريرية للقاح جديد يستهدف متحور أوميكرون

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية المصنعتين للأدوية، إطلاق التجارب السريرية لتقييم مدى أمان وفاعلية لقاح جديد يستهدف الحماية ضد المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، في ظل تنامي المخاوف من عدم فعالية اللقاحات الحالية في الحماية ضد العدوى والإصابة بأعراض بسيطة، والتي يسببها المتحور الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بيونتك"، أوجور شاهين، في بيان، اليوم الثلاثاء، نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، إن الهدف من التجارب هو تطوير لقاح يمنح حماية لفترة طويلة ضد أوميكرون الذي اكتُشف قبل أكثر من شهرين وسرعان ما صُنف على أنه الأكثر قدرة على الانتشار بين المتحورات من كورونا، لافتا إلى زيادة البيانات التي توضح تضاؤل فاعلية اللقاح الحالي، الذي أنتجته بيونتك وفايزر معا، في الحماية من العدوى والإصابات الخفيفة إلى المعتدلة بـ أوميكرون بشكل أسرع مقارنة بالفعالية ضد المتحورات السابقة.

وأظهرت دراسة لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، قبل أيام، أن جرعة تنشيطية من لقاح "فايزر/بيونتك" الحالي أثبتت فاعلية بنسبة 90% في منع تطور أعراض الإصابة بـ"أوميكرون" إلى حد الحاجة لتلقي العلاج داخل المشفى، وذلك بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثالثة، بينما قالت هيئة الأمن الصحي البريطانية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الجرعات التنشيطية فعالة بنسبة 75 بالمئة في الحماية من الإصابة بأعراض لنفس المتحور، وذلك بعد أسبوعين إلى 4 أسابيع من تلقي الجرعة الثالثة.

لكن الدراسة البريطانية وجدت أن تأثير الجرعات التنشيطية يضعف بشكل كبير بعد نحو 10 أسابيع، لتصل نسبة الحماية ضد الإصابة بأعراض إلى ما بين 45 و50 بالمئة فقط.

وفي بيان صدر اليوم، قالت رئيس قسم أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة "فايزر"، كاثرين يانسن: "بينما توضح الأبحاث الحالية وبيانات العالم الواقعي أن الجرعات التنشيطية تستمر في توفير مستوى عال من الحماية ضد المرض الحاد ودخول المشفى بسبب أوميكرون، نقر بأننا بحاجة لأن نكون مستعدين في حال تضاءلت تلك الحماية مع الوقت، وربما المساعدة في مواجهة أوميكرون والمتحورات الجديدة في المستقبل".

ومن المقرر أن تشمل التجارب السريرية لـ"فايزر" و"بيونتك" على اللقاح الجديد ما يصل إلى ألف و420 مشارك بين 18 و55 عاما من العمر، بينما سيحصل البعض على جرعة رابعة من اللقاح الحالي.

وكان الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، ألبرت بورلا، قد أعلن - في وقت سابق من الشهر الجاري - أن اللقاح الجديد سيكون جاهزا بحلول مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيستهدف، إلى جانب أوميكرون، المتحورات الأخرى المنتشرة، على حد قوله.