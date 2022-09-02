الزمالك يبحث إقامة تكريم لفيريرا

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يدرس مسؤولو نادي الزمالك إقامة حفل تكريم للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، بعد توجيه الشكر له ورحيله عن قيادة الفريق.

وكان فيريرا قد رحل عن الزمالك بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، انتهت بالهزيمة 2-1 أمام غزل المحلة في الدوري.

وتدرس الإدارة تكريم المدير الفني البرتغالي صاحب الـ76 عاماً، عبد مسيرته مع الفيق والتي توجت في الولاية الثانية بالفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وخسر الزمالك الموسم الحالي بطولة كأس السوبر المصري، في بداية الموسم، أمام الأهلي، وكذلك كأس لوسيل أمام الهلال السعودي، وكذلك بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي بالخروج من نصف النهائي.