الحكومة النمساوية تعتزم فرض عقوبات أكثر صرامة على المواد الإباحية الخاصة بالأطفال

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أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن خطط لتشديد عقوبات السجن على نشر المواد الإباحية الخاصة بالأطفال وسط نقاش وطني أثارته المحاكمة المنتظرة لممثل بارز.

وبالإضافة لتعديل للقانون، أعلن ائتلاف المحافظين والخضر عن خطط لحماية القصر في المدرس ونوادي الشباب وغيرها من المنشآت. كما تقرر إتاحة المزيد من الأموال لمساعدة الضحايا وللعلاج النفسي لمرتكبي تلك الجريمة.

وسيتم تشديد العقوبة القصوى للسجن بحق من يقوم بإنتاج وعرض صور للاعتداء الجنسي على أطفال من عامين إلى خمسة أعوام.

وتقرر أن تكون عقوبة إنتاج كميات كبيرة من الصور هي السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

كما تقرر أن تكون عقوبة حيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال إلى ثلاثة أعوام.

وقالت وزيرة الأسرة سوزان راب من حزب الشعب النمساوي المحافظ "نهدف إلى توقيع أقصى عقوبة على الجناة".

ويمثل الممثل فلوريان تيختميستر 42 عاما، للمحاكمة يوم 8 فبراير بتهمة حيازة عشرات الآلاف من الملفات الرقمية التي تحتوي على صور أطفال وشباب.