إحالة 112 من العاملين بمستشفى جراحة المخ والأعصاب للتحقيق في المنوفية

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مستشفى جراحة المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

وقرر محافظ المنوفية، إحالة 112 طبيبا وفنيا وإداريا بالمستشفى للتحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتركهم العمل والغياب بدون إذن رسمي، وشدد على تحسين مستوى النظافة العامة بالمستشفى وتنظيم حركة الانضباط وتواجد أفراد الأمن بجميع الأقسام حفاظا على حقوق المرضى والشكل العام.

وأشار إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وتفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال و العلاج الطبيعي والعظام والعناية المركزة و الصيدلة ووحدة رسم الأعصاب، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين وكذا توافر جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضي، كما اطلع على دفاتر تسجيل المرضى بالأقسام الطبية ونوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخول المريض للمستشفى وحتى تماثله للشفاء.

وخلال تفقده، أجرى المحافظ حوارا مع أحد الحالات بقسم الاستقبال تعاني من جلطة واستفسر عن ميعاد دخولها إلى المستشفى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة إليها، كما أجرى حوارا مع حالات عيادة العلاج الطبيعي وذويهم للتأكد من تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في جميع الأقسام وعدد المترددين عليها، مشيرا إلى أن المستشفى حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنهاء قوائم الانتظار فى جراحات المخ والأعصاب.

وجه المحافظ مدير المستشفى بإعداد خطة عن احتياجات المستشفى من المستلزمات والأجهزة الطبية للعمل على تطويرها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بها.

كما تفقد محافظ المنوفية عدد من الأقسام الداخلية بالمستشفى والأشعة المقطعية والعظام وأجرى حوارا مع المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وقد أشاد المرضى بحسن المعاملة وتوافر الخدمة الطبية، وأثناء تفقده عيادة الإيكو "وحدة رسم الأعصاب"، تلاحظ عدم جودتها وملاءمتها لتقديم خدمة طبية جيدة، ووجه المحافظ بإعداد خطاب لوزارة الصحة للتنسيق بشأن توفير عدد (2) وحدة جديدة لرسم الأعصاب بالمستشفى.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطن أجرى عملية "تركيب شرائح ومسامير " ويحتاج إلى تقرير طبي مفصل لتقديمه إلى جهة عمله، وذلك أثناء تفقده قسم العظام بالمستشفى، وعلى الفور وجه المحافظ بإعادة الكشف عليه وإعطائه تقرير مفصل عن جميع الإجراءات الطبية التي قدمت له.