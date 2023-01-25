افتتاح معرض مشاريع تخرج الفرقة الرابعة بزراعة العريش

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بشعبها الثلاث (العامة، والإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني والثروة السمكية)، بحضور الدكتور هاني عبد الله العلاقمي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية.

وتضمنت مشروعات التخرج مجالات مختلفة، منها ما هو في مجال الإنتاج النباتي، والخاصة بتقييم أصناف واعدة من القمح والتي تتحمل ظروف المناخ، وأخرى في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتقيليل تكاليف التغذية والإنتاج، من خلال توفير بدائل رخيصة الثمن من العلائف ومستلزمات الإنتاج، وفي مجال الأراضي والمياه وحماية البيئة تم تقديم العديد من المشروعات التي تخدم توجيهات الدولة المصرية في مجال التغيرات المناخية.

وكرم رئيس الجامعة بتكريم رواد كلية العلوم الزراعية البيئية، حيث تم عرض فيديو لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة رواد كلية العلوم الزراعية البيئية الراحلين، كما تم تكريم أقدم أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية، ومنهم: الدكتور دكتور محمد رجب عبده، والدكتور ممدوح مصطفى كمال، والدكتور رجب محمد حفني، والدكتور جابر دسوقي إبراهيم، والدكتور عبد الشافي محمد عبد السميع، والدكتور محمد دياب الديب، والدكتور علي السباعي.