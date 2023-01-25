سر غياب أحمد مرتضى عن اجتماع مجلس الزمالك مع الجهاز الفني الجديد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سر غياب نجله احمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، عن اجتماع المجلس مع أعضاء الجهاز الفني الجديد.

وكانت إدارة الزمالك قد وجهت الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ليتم الاستعانة بالمدرب العام السابق أسامة نبيه في منصب المدير الفني، بالإضافة إلى عودة المدرب المساعد أحمد عبدالمقصود.

وقال مرتضى منصور إن أحمد مرتضى لم يحضر، بسبب انشغاله بحضور اجتماع مع الشركة المُنفذة لمشروع استاد الزمالك في السادس من أكتوبر.

وأضاف أن القرار الخاص بالجهاز الفني تم اتخاذه بواسطة آراء جميع أعضاء المجلس ولم يكن قرارا فرديا.

وكان الزمالك قد واجه فترة تعثر، حيث خسر من أسوان 2-1، وتعادل 1-1 مع الداخلية وسلبيا مع الاتحاد السكندري، قبل أن يودع كأس مصر بالخسارة من بيراميدز، وتلقى هزيمة بثلاثية نظيفة من الأهلي في قمة الدوري، وخسر أخيراً من غزل المحلة بهدفين لهدف.