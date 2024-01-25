مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما تثير الغضب بين أفراد الجالية اليهودية

تسببت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مخطط لها في روما السبت المقبل، وهو أيضا يوم إحياء ذكرى الهولوكوست، في غضب شديد بين أفراد الجالية اليهودية في إيطاليا.

وقال رئيس الجالية اليهودية في روما فيكتور فضلون، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، "لا نفهم كيف كان من الممكن منح تصريح في ذكرى سنوية دولية، وفي سياق المذبحة المعادية للسامية التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي، والتي لم نشهد مثلها منذ العهد النازي". ودعا فضلون إلى حظر المظاهرة.

وأعلنت عدة منظمات طلابية فلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن المظاهرة المناهضة للحرب على غزة، تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

وأشار المنظمون، في إعلانهم، صراحة إلى يوم إحياء ذكرى الهولوكوست منددين بإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية التي حدثت بالفعل" بينما ظلوا "غير مبالين ومتواطئين في الإبادة الجماعية التي تحدث الآن".

ورفضت إسرائيل تماما تهمة الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف فضلون أن مسيرات مماثلة سبق أن أدت إلى دعوات لقتل اليهود وحرق الأعلام الإسرائيلية.

وتم أخذ أحد الاقتباسات عن أحد الناجين من الهولوكوست، وهو الكاتب الإيطالي بريمو ليفي، في الدعوة للمظاهرة، وهو خيار أدانته نويمي دي سيجني، رئيس اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن دي سيجني القول إن ذلك "يسيء إلى ذكرى الناجين".

وذكرت وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية أن وزارة الداخلية تقوم بفحص المسيرات المسجلة في 27 يناير الجاري، وتجري "تقييمات تفصيلية".

ويتم إحياء ذكرى ضحايا الدكتاتورية النازية منذ سنوات عديدة في 27 يناير، وهو اليوم الذي تم فيه تحرير معسكر الاعتقال الألماني أوشفيتز في بولندا المحتلة في عام 1945.