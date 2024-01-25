الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تواصل استهداف مستشفى يأوي نازحين في خان يونس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل استهدافها لمستشفى الأمل لليوم الرابع على التوالي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط حالة من الرعب والقلق في صفوف النازحين بداخلها.

وأضافت الجمعية، على حسابها في موقع (إكس): "كما يفرض الاحتلال حظر تجوال كامل في محيط المستشفى منذ ظهر الأمس حيث تمنع حركة الطواقم الطبية من وإلى المستشفى".

وشددت على أن "آلاف النازحين يعيشون في حالة من الرعب والقلق المستمر جراء استمرار حصارهم مع تواصل القصف".

وأفاد مصدر أمني فلسطيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى وتستهدفها بالنيران، وتشن هجمات كثيفة في محيطها، مما أجبر آلاف المواطنين على النزوح إلى مدينة رفح.

وأشار المصدر إلى أن القوات الإسرائيلية تطلق النيران تجاه أي جسم متحرك في محيط المستشفى، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى والأماكن المجاورة لنقل القتلى المتواجدين في الطرقات.

ويشن الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على محيط مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، مع تفجير عدد كبير من منازل المواطنين القريبة من المستشفى، وفقًا لشهود العيان ومصدر أمني.

وشهدت مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة خلال اليومين الماضيين تكثيفا للهجمات الإسرائيلية على المدينة، وقد اعتبرت هذه الهجمات الأعنف منذ بدء القتال، بحسب الشهود.

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، ونزوح الآلاف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25 ألفا و700 قتيل، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والمصابين إلى 63 ألفا و740 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس، وتضمنت اقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.