عقوبات أمريكية وبريطانية تستهدف 4 قيادات حوثية في اليمن

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات لمكافحة الإرهاب تستهدف 4 قيادات حوثية في اليمن.

وبالتزامن أشارت بريطانيا، إلى أنها أضافت 4 تصنيفات جديدة بموجب نظام عقوباتها على اليمن، وذلك وفقًا لما نشرته فضائية «الحدث العربية».

وفي وقت سابق، ذكرت «بلومبرج نيوز»، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستفرضان عقوبات جديدة على قادة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ستشمل ما لا يقل عن 4 شخصيات كبيرة ستخضع لتجميد أصول وحظر للسفر.

وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على قادة بارزين في إدارة الحوثيين باليمن.

من جانبه، بدأ الجيش الأمريكي ونظيره البريطاني خطة متوازية على مدار الأيام الماضية، للقضاء على الهجمات والصواريخ الحوثية ضد السفن العابرة للبحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، فضلا عن مراقبة تهريب الأسلحة من إيران إلى المليشيات المتمرّدة.

وبينما دفع الجيش الأمريكي بـ«الفرقة 59»، وهي أوّل فرقة بحرية تعمل بالذكاء الاصطناعي والأنظمة المسيّرة لصد الصواريخ الحوثية وتحمل لقب «الروّاد»، أعلنت بريطانيا تطوير صواريخها «أفعى البحر» الباليستية للغرض نفسه.

ودمّرت الضربات الأمريكية والبريطانية، التي بدأت في 12 يناير الجاري، وتكررت لنحو 4 مرات حتى الآن، أكثر من 25 منشأة لإطلاق الصواريخ والمسيّرات وجهاز رادار ساحليا وقدرات مراقبة جوية للحوثي، بالإضافة إلى مناطق تخزين أسلحة، حسب المتحدّث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر.