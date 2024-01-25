محافظ كفر الشيخ: 838 مليون جنيه تكلفة مشروع تطوير مستشفى مطوبس

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الخميس، أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؜، بتكلفة 838 مليونا و932 ألف جنيه، على مساحة 12 ألف متر، بنسبة تنفيذ 37%، وذلك بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مشروع تطوير مستشفى مطوبس المركزى عبارة عن مبنى رئيسى مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية، بالإضافة لمبنى العيادات والإقامة والمكون من دور أرضى و5 أدوار علوية والمبانى الملحقة، مضيفاً أنه سيعمل المستشفى بطاقة استيعابية 155 سريرا منها 100 سرير داخلى و30 سرير عناية مركزة و20 حضانة و5 أسرة رعاية أطفال، و40 ماكينة غسيل كلوى.

ووجه بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الأجهزة الطبية له، لوضع حد لمعاناة الأهالي، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتم إنشاء العديد من المستشفيات وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم التخصصي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا، إضافة للأعمال الإنشائية بمستشفى الحامول المركزى، ومستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى الحميات بمطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ، أشاد بالقطاع الصحى وما تم إنجازه من أعمال خلال السنوات الماضية لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.