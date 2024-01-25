أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير القادم، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات من المسابقة.

وانتهت منافسات دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا 2023 مساء أمس الأربعاء، بعد تأهل 16 فريقا إلى الدور ثمن النهائي، والذي سينطلق يوم السبت القادم.

خلا التشكيل المثالي لدور المجموعات من أمم إفريقيا 2023، من أي لاعب مصري، وكذلك أي لاعب من منتخبات الكاميرون، نيجيريا، وكوت ديفوار.

وشهد التشكيل تواجد رباعي منتخب المغرب عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط ونايف أكراد وأشرف حكيمي، فيما يقود قائد منتخب غينيا الإستوائية إيميليو إنسوي خط الهجوم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

جيسوس أوونو «غينيا الإستوائية» في حراسة المرمى

الدفاع: أشرف حكيمي «المغرب» - كوليبالي «السنغال» - نايف أكراد «المغرب»، آرثر ماسوكو «الكونغو الديمقراطية».

خط الوسط: سفيان أمرابط «المغرب»، عز الدين أوناحي «المغرب»، لامين كمارا «السنغال»

الهجوم: جيلسون دالا «أنجولا»، إيميليو إنسوي «غينيا الإستوائية»، إسماعيلا سار «السنغال».