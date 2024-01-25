أبو الغيط ووزير الخارجية البحريني يناقشان جهود وقف الحرب على غزة

عقد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمقر الوزارة جلسة مباحثات مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، رحب الوزير بأبو الغيط والوفد المرافق، منوهًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الجامعة، بقيادة الأمين العام، من أجل دعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بما يحقق الخير والنفع للشعوب العربية.

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، والتحضيرات الجارية لاستضافة مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين، والجهود التي تُبذلها الأمانة العامة لتعزيز مجالات التعاون العربي المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أشمل بما يحفظ مصالح الدول العربية ويحقق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على المستويات كافة لوقف الحرب في القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب البحريني: فوزية بنت عبدالله زينل، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل الوزارة للشؤون السياسية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية.

كما حضرها من جانب الأمانة العامة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس مكتب الأمين العام، والمستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.