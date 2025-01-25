الأمم المتحدة: أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في الأيام الستة منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن 339 شاحنة مساعدات دخلت القطاع الفلسطيني يوم الجمعة، وذلك نقلا عن معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي مصر وقطر والولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.

وكانت 630 شاحنة دخلت قطاع غزة يوم الأحد و915 يوم الاثنين و897 يوم الثلاثاء و808 يوم الأربعاء و653 يوم الخميس.

ويتطلب اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع منها 50 شاحنة محملة بالوقود.

ومن المفترض توجه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إيري كانيكو، إن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني يعملون بأسرع ما يمكن لإرسال وتوزيع هذا الحجم الكبير من المساعدات إلى نحو 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع المدمر.