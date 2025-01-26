كولومبيا تعرض 700 ألف دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن قادة حركة متمردة

أعلنت حكومة كولومبيا اليوم السبت عن جائزة بقيمة نحو 700 ألف دولار مقابل أي معلومات تقود إلى القبض على أربعة من قادة حركة متمردة وإدانتهم، حيث أسفرت حرب العصابات التي شنوها ضد منشقين في منطقة متاخمة لفنزويلا مشهورة بزراعة نبات الكوكا، عن مقتل عشرات الأشخاص.

وذكر منشور لوزارة الدفاع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الجائزة تقدم مقابل الإدلاء بمعلومات عن قادة جيش التحرير الوطني.

وجاءت الخطوة بعد قرار الرئيس جوستافو بيترو أمس الجمعة بإصدار مرسوم يمنحه سلطات طارئة لاستعادة النظام في المنطقة المتضررة، بما في ذلك فرض حظر التجوال وخطوات أخرى من شأنها في الأحوال الاعتيادية أن تنتهك حقوق الكولومبيين المدنية أو تستلزم موافقة من البرلمان.

والمرسوم الذي أصدره الرئيس جوستافو بيترو يمنحه 270 يوما لفرض حظر التجوال وتقييد حركة المرور واتخاذ إجراءات أخرى.

ولكن هذا ينطبق فقط على منطقة كاتاتومبو النائية القريبة من الحدود مع فنزويلا. وعلى مدار الأسبوع الماضي، قتل 80 شخصا على الأقل ونزح ما يقدر بـ36 ألفا آخرين فيما احتدم القتال بين جيش التحرير الوطني ومنشقين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).