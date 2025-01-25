الفلبين تتهم القوات الصينية بمضايقة سفن صيد في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الفلبيني، اليوم السبت، إن سفن خفر السواحل الصينية ومروحية تابعة للبحرية الصينية ضايقت مجموعة من سفن صيد الأسماك الفلبينية التي كانت تجري مسحا علميا في منطقة متنازع عليها بشدة في بحر الصين الجنوبي، وأجبرتهم على إلغاء العملية.

وأوضح خفر السواحل الفلبيني، أن الواقعة حدثت يوم أمس الجمعة بالقرب من ساندي كاي، وهي منطقة عبارة عن ثلاث جزر رملية صغيرة غير مأهولة بالسكان تحيط بها جزيرة صناعية تعد قاعدة للقوات الصينية وجزيرة تحتلها الفلبين في أرخبيل سبراتليس.

واقتربت سفن خفر السواحل من سفينتين كبيرتين، واللتين قامتا بمناورة لتجنب الاصطدام بينما حلقت مروحية بحرية صينية على ارتفاع منخفض فوق قاربين أصغر تم نشرهما بواسطة السفن، مما أجبرها على إلغاء المسح.

ولم يصدر رد فوري من المسئولين الصينيين، لكن الصين أكدت مرارا سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي واتهمت دول تتنازع معها على السيادة، ومن بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا، بالتعدي.