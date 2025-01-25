مسئول إسرائيلي: نتوقع تحديثا من حماس بحلول نهاية اليوم بشأن وضع المحتجزين الـ26 المتبقين

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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم السبت، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأنه للأول مرة ستكشف حركة حماس الفلسطينية لإسرائيل عن المحتجزين الأحياء ضمن المقرر الإفراج عنهم.

وقال المسئول الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية: "نتوقع تحديثا من حماس بحلول نهاية اليوم بشأن وضع المحتجزين الـ26 المتبقين".

كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن وسطاء عرب قولهم إن المحتجز الإسرائيلي أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم إطلاق سراحها السبت المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن "الرسالة التي أرادت حماس إيصالها من خلال مشهد تسليم المحتجزين هي أنها لا تزال مسئولة عن غزة".

من جهتها، نقلت شبكة "إن بي سي " عن مسئول أمريكي قوله: إن باقي المحتجزين الأمريكيين الأحياء والأموات سيفرج عنهم في المرحلة الثانية من الصفقة".

وأضاف أنه من المقرر الإفراج عن المحتجزة الأمريكية بغزة كيث سيجل السبت المقبل ثم ساجوي ديكل تشين".