يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من الإسكندرية وبور سعيد ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 12

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 11

دمياط 19 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 22 12

نخل 18 04

كاترين 15 00

الطور 21 13

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 18 11

العلمين 18 10

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 11

قنا 26 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 13

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 26 12

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 29 18

المدينة 25 13

الرياض 20 13

المنامة 22 16

أبوظبى 24 16

الدوحة 24 17

الكويت 21 10

دمشق 14 04

بيروت 18 14

عمان 14 06

القدس 15 06

غزة 18 11

بغداد 20 07

مسقط 23 19

صنعاء 23 06

الخرطوم 30 17

طرابلس 20 13

تونس 21 10

الجزائر 19 11

الرباط 20 12

نواكشوط 32 19

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 13 02-

إسطنبول 11 05

إسلام آباد 23 03

نيودلهى 22 08

جاكرتا 31 24

بكين 00 10-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 13 03

أثينا 15 06

روما 17 07

باريس 11 08

مدريد 12 10

برلين 07 03

لندن 10 07

مونتريال 01- 07-

موسكو 02 01

نيويورك 04 03-

واشنطن 07 05-

أديس أبابا 24 10