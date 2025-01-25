رئيس شعبة الدواجن بعد ارتفاع الأسعار 25%: السلعة تتأثر بالعرض والطلب ولا زيادات أخرى

فسر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق خلال شهر يناير الجاري 25%.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن سلعة الدواجن، كأي سلعة أخرى، تتأثر بقانون العرض والطلب.

وأرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب بعد انتهاء صيام الإخوة المسيحيين واحتفالاتهم بأعياد الميلاد، بالتزامن مع شهري رجب وشعبان اللذين يشهدان إقبالا متزايدا أيضا من المسلمين.

كما نوه إلى ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان، متابعا: «هناك عمليات سحب حقيقية على الدواجن أدت إلى انخفاض العرض وزيادة الطلب؛ لكن مش هتزيد ثاني مفيش زيادات في الأسعار أكثر من كدا ..الدواجن مهما ارتفع سعرها هي البروتين الأرخص للمواطن المصري».

وطمأن رئيس شعبة الدواجن المواطنين بأنه لن تكون هناك زيادة جديدة في الأسعار قبل رمضان، متوقعا أن تستقر بين 90 إلى 100 جنيه كحد أقصى حتى شهر رمضان.

كما توقع انخفاضا تدريجيًا في الأسعار بدءًا من منتصف رمضان، مع تراجع الطلب بشكل كبير؛ بسبب تركيز الأسر على أولويات أخرى استعدادًا لعيد الفطر، وانخفاض معدلات الاستهلاك.