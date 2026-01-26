جلسة حوارية عن الأدب في مواجهة النسيان والتهميش بمعرض القاهرة للكتاب

نظمت استراحة معرفة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان "الأدب في مواجهة النسيان والتهميش"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بقاعة 3، منصة B9.

شارك في الجلسة الكاتبة والروائية نورا ناجي، الكاتب والروائي إبراهيم فرغلي، والكاتبة والشاعرة حنين الصايغ، وأدارت الحوار الوكيلة الأدبية رولا البنا.

وقالت الكاتبة والروائية نورا ناجي إن كل رواية لها روحها الخاصة، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على روح الكاتب في جميع أعماله، مشيرة إلى امتلاكها قدرة على التقمص الكامل أثناء الكتابة، بكل مشاعرها وأحاسيسها، وهو ما يساعدها على ملامسة اللغة المناسبة للنص، إلى جانب القراءة والبحث والاشتباك مع الحياة.

وأضافت أنها منحازة دائمًا للإنسان، ولو لم نكتب عن المهمشين، فعن من سنكتب؟ مؤكدة رفضها للتصنيفات الأدبية، وعدم تفضيلها لمصطلح الكتابة النسوية، مع تأكيدها أنها لا تشعر بالعار منه.

من جانبه، أوضح إبراهيم فرغلي أن الكتابة التأريخية هي إعادة قراءة لما يتم تدوينه بوصفه تاريخا، لافتا إلى أنه أثناء كتابته لشخصية ابن رشد في رواية بيت من زخرف، اكتشف أنه شخص بألف وجه، وهو ما قاده إلى التساؤل حول كيفية تأويل الشخصية التاريخية داخل العمل الأدبي. وأضاف أنه يحمل خوفا دائمًا من تبديد التراث، وهو ما ينعكس بوضوح في كتاباته.

فيما قالت الكاتبة والشاعرة حنين الصايغ، إن التأريخ يقوم على ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى على المستوى الفردي الشخصي، والطبقة الثانية على مستوى الجماعة، وطبقة ثالثة تلتقط لحظة ما في تاريخ العالم، مؤكدة صعوبة فصل هذه الطبقات عن بعضها البعض.

وأشارت إلى أهمية الأدب باعتباره فعلا غير مباشر، معتبرة أن الباحث الجاد يمكنه الاستقاء من الأدب أكثر من أي مصدر آخر.

وفي كلمتها، قالت الوكيلة الأدبية رولا البنا إن أفضل الأدوات لحفظ المكان والتأريخ له هي الكتابة، حتى لو كانت كتابة تخييلية، يقوم فيها الكاتب بنسج الحكاية وبناء العالم السردي.