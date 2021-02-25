الشيخة لطيفة تطالب بريطانيا بإعادة فتح التحقيق في اختطاف شقيقتها قبل 20 عاما

ناشدت الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، الشرطة البريطانية إعادة التحقيق في اختطاف شقيقتها الكبرى من أحد شوارع مدينة كامبريدج في أغسطس من عام 2000.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، فإن شمسة، التي كانت في الـ18 عاما فقط عند اختطافها، وهي الآن في الـ39 عاما، لم تشاهد في الأماكن العامة منذ ذلك الحين.

وفي رسالة مكتوبة عام 2019، كشفت بي بي سي اليوم الخميس أنه تم إعطاؤها للشرطة مؤخرا فقط، قالت الشيخة لطيفة :"كل ما أطلبه منكم هو الاهتمام بقضيتها لأن هذا قد يعيد لها حريتها ... مساعدتكم واهتمامكم بقضيتها يمكن أن يحررها".

وأضافت: "إن لديها روابط قوية بإنجلترا ... إنها تحب إنجلترا حقا، وأفضل ذكرياتها تعود لأوقاتها هناك".

وقالت الشرطة لبي بي سي إنها تلقت الرسالة التي "سيتم النظر فيها كجزء من المراجعة الجارية".

يأتي هذا بعدما نشرت بي بي سي مؤخرا فيديو صورته لطيفة سرا من داخل حمام بالفيلا التي قالت إن والدها الشيخ محمد بن راشد يحتجزها بها منذ عام 2018 عندما حاولت الفرار من دبي.

وذكرت بي بي سي أن الرسائل السرية التي كانت تبعث بها لطيفة قد توقفت، ولذا يحث أصدقاؤها الأمم المتحدة على التدخل.

وردت سفارة دولة الإمارات في لندن بأن الشيخة لطيفة "تتلقى الرعاية في المنزل، بدعم من أسرتها وأخصائيين طبيين".