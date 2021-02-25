لوفتهانزا تقدم عروضا لرحلات إلى 33 مقصدا سياحيا في الصيف

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تقديم عروض سياحية جديدة لعملائها.



وأعلنت الشركة اليوم الخميس، تقديم رحلات إلى 33 مقصدا سياحيا في الصيف المقبل انطلاقا من مطاري فرانكفورت وميونخ.



وأوضحت لوفتهانزا أن هذه العروض تتركز على جزر الكناري واليونان بالإضافة إلى البحر الكاريبي إلى جانب رحلات إلى مقاصد أخرى سيتم تسييرها من مطار فرانكفورت عبر شركة المسافات الطويلة "يورووينجز ديسكافر".



وتفترض لوفتهانزا أن الكثير من الدول ستخفف من قيود السفر بحلول الصيف مع زيادة عدد الأشخاص الملقحين ضد كورونا.



من جانبه، قال هاري هومايستر عضو مجلس إدارة الشركة في بيان: "نعرف أن الطلب سيرتفع بقوة بمجرد سقوط قيود السفر، وقد استعددنا على أفضل نحو بعرضنا الممتاز. وهناك حنين كبير للسفر ومن ثم فإن التأثير التعويضي سيكون قويا".



يذكر أن الشركة الأم لوفتهانزا تُسَيِّر رحلات لأوروبا انطلاقا من مطاري فرانكفورت وميونخ بالإضافة إلى نشاط شركتها المملوكة لها والراسخة في مجال السياحة (يورووينجز) انطلاقا من مطارات ألمانية أخرى.



وقامت الخطوط الجوية النمساوية وشركة سويس اير(المملوكتان لمجموعة لوفتهانزا) اليوم بتسيير رحلات إلى مقاصد سياحية جديدة.



ويفترض قطاع النقل الجوي بوجه عام أن الطلب على الرحلات السياحية سيعاود الارتفاع بوتيرة أسرع من الطلب على الرحلات التجارية.