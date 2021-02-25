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وزير خارجية عمان يبحث مع مبعوث أمريكي جهود إنهاء حرب اليمن

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 5:17 م

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في العاصمة مسقط اليوم الخميس مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الجهود المبذولة لإنهاء الحرب اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في اليمن.

ووفق الوكالة ، أكد الطرفان على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود تحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية عبر الحوار البناء والمفاوضات السلمية.

وحضر المباحثات السفيرة الأمريكية لدى سلطنة عمان ليزلي تسو والسفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هانزل، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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