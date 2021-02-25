بولندا تسجل 286 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت بولندا اليوم الخميس، 12142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 12146 قبل ذلك بيوم، وفقا لوزارة الصحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أنه تم تسجيل 286 حالة وفاة جديدة في نفس الفترة، مقابل 372 حالة وفاة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و673 ألفا و252 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43094 حالة.

ووزعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة حتى الآن مليونين و990 ألفا و683 جرعة لقاح، بما في ذلك الجرعة الثانية من اللقاح لمليون و31518 شخصا .

وشددت بولندا قيود مكافحة فيروس كورونا في منطقة واحدة من أصل 16.