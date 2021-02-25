الخارجية الألمانية: عملية شراء لقاحات كورونا كان يمكن أن تسير بشكل أفضل

اعترف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن عملية شراء لقاحات كورونا من قبل الاتحاد الأوروبي شابها أخطاء.

في الوقت نفسه، دافع الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان اليوم الخميس عن النهج المشترك للتكتل في شراء اللقاحات.

وأوضح ماس أن " عملية شراء اللقاحات كان يمكن أن تسير بشكل أفضل، والاعتراف بمثل هذا الشيء هو شرط لا مناص منه من أجل التعلم من الأخطاء في المستقبل".

ورأى ماس أن البديل للنهج المشترك كان سيصبح سباقا أوروبيا للحصول على اللقاحات النادرة، وكان هذا البديل سيؤدي إلى قلة الدول الملقحة في قارة عصفت بها الأزمة " وأنا شديد القناعة بأن هذا الأمر كان من شأنه أن يمزق الاتحاد الأوروبي".

وتشارك المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بعد ظهر اليوم في قمة الاتحاد الأوروبي التي سيتم عقدها عبر الفيديو، وسيناقش زعماء دول التكتل المكافحة المشتركة لجائحة كورونا، وستتناول القمة بشكل خاص مسألة تسريع وتيرة تطعيمات كورونا وكيفية كبح طفرات الفيروس المخيفة.

كما تتناول القمة أيضا تشديد الرقابة الحدودية في ألمانيا ودول أخرى بالإضافة إلى بحث إصدار بطاقة لقاحات أوروبية موحدة.