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قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الجيش قوله إن روسيا تعمل على إيجاد ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ترانسدنيستريا في مولدوفا.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأوكراني إن روسيا تستعد لمرحلة جديدة من الهجوم، فيما تحدّث وزير الدفاع الروسي عن توجيهات أطلقها باحترام العسكريين الأوكرانيين وتوفير ممرات آمنة لهم.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.