البيت الأبيض: بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لديه طموحات أكبر من أوكرانيا.

جاء ذلك ردا على سؤال عن الأهداف النهائية للزعيم الروسي في أعقاب الغزو للأراضي الأوكرانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه انتقادات شديدة لنظيره الروسي قائلا إنه "ينتهك مبادئ السلام العالمي، ولديه طموحات أكبر بكثير من أوكرانيا"، وأنه "سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا".

وفي كلمة له، صرّح بايدن: "بوتين يريد تغيير مستقبل العالم. بوتن سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وكل دولة تدعمه ستتحمل المسؤولية"، مشددا على أن بلاده "لا نية لديها للتحدث معه".

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.