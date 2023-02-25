النقد الدولي يدعو البنوك المركزية إلى مواصلة الحذر لحين تراجع التضخم

دعت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى مواصلة الحذر لحين السيطرة بإحكام على معدات التضخم.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، في بنجالور بالهند: "أود أن أكون واضحة بشأن عدم تراجع التضخم إلى المعدل المستهدف بسرعة كافية، يتعين على البنوك المركزية مواصلة المسار حتى نشعر بالراحة بعودة استقرار الأسعار".

وفي الوقت الذي بدأ فيه عدد من البنوك المركزية تخفيف السياسات، تظل معدلات التضخم في أنحاء العالم دون تغيير، وفي ظل عملية إعادة الفتح في الصين، بوتيرة تجاوزت التوقعات، تأمل جورجيفا في أن يواصل الاستهلاك المحلي دوره كمحرك للنمو في العالم، مع قليل من خطر حدوث مزيد من التضخم.

وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 5.4% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2021، وسجل معدل التضخم الأساسي 4.7%، مما يمثل ارتفاعا بعد شهور من التراجع.

أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند معدله القياسي بواقع 5.3%، في حين ظل المعدل ثابنا في أجزاء من أسيا، بينها الهند.

ودعت جورجيفا السلطات المعنية عدم التخلي عن الحذر، حيث إن استقرار الأسعار أمر حيوي للمستثمرين وللمستهلكين، لمواصلة الإنفاق، وهو ما يمثل أساس النمو الاقتصادي.

وقالت المدير العام للصندوق، إنه رغم إعادة الانفتاح في الصين، فإن الحرب الروسية الأوكرانية "لا تزال تلقي بظلالها على العالم"، وقالت: "عندما تكون هناك حالة من الغموض، يؤثر ذلك على المستثمرين، وعلى قدرة الاقتصاد على النمو، بالطبع الحرب أمر مروع للشعب الأوكراني وللاقتصاد العالمي".