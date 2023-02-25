انتصار: اللي عايز يبقى بني آدم يسمع أم كلثوم

تحدثت الفنانة انتصار، عن كوكب الشرق أم كلثوم وأغانيها التي قدمتها ولا تزال تعيش بيننا حتى الآن، مؤكدة: اللي عايز يبقى بني آدم يسمع أم كلثوم.

وقالت انتصار، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: أنا ست إسكندرانية وبحب البحر ومتربية على البحر، والنيل هبة مصر.

وتابعت انتصار في البرنامج: بحب الحاجات القديمة، وبحب أم كلثوم أوي واللي عايز يسمع يسمع أم كلثوم، واللي عايز يضبط ودنه، ويحس، ويبقى بني آدم بجد يسمع أم كلثوم لأنها مفهاش غلطة، لا كلمات ولا لحن ولا عزف ولا غنا ولا احساس، معندهاش أغنية نص ونص.

وعن المطربين الجدد الذين تحب الاستماع لهم، فأضافت: أنغام جميلة وأمال ماهر وتامر حسني وتامر عاشور ورامي صبري وعمرو دياب وكل دول أنا بحبهم.



