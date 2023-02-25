عرضت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد تدمير زلزال قهرمان مرعش، لكنيسة الروم الأرثوذكس الواقعة في قضاء أنطاكيا، بولاية هاتاي جنوبي البلاد.



وشّيدت الكنيسة خلال عام 1833، وتعرضت لأضرار كبيرة في زلزال عام 1872.



ودمر زلزال قهرمان مرعش الكنيسة التي تعد من المعالم التاريخية في أنطاكيا العريقة، كما دمر مباني محيطة بالكنيسة.



وألحقت كارثة الزلزال أضرارًا بكنيسة مريم العذراء التاريخية الواقعة في قرية «وقفلي» التابعة لولاية هاتاي، والتي يقطنها مواطنون أتراك من أصول أرمنية.









وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44218، حتى مساء أمس الجمعة.



وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، أكدت «آفاد» في بيان، تسجيل 9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش، فجر 6 فبراير الحالي.



وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 44218 شخصا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وإيلازيغ.



وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528146 شخصا.