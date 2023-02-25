تركيا تحتجز 184 شخصا بينهم عمدة على خلفية انهيار مبان جراء الزلازل

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أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداج، اليوم السبت، احتجاز 184 شخصا على الأقل بسبب مزاعم بالإهمال فيما يتعلق بالمباني التي انهارت عقب الزلازل المدمرة في جنوب البلاد.

وتعرضت الحكومة لانتقادات جراء التغاضي عن معايير البناء السيئة. ومن بين المحتجزين مقاولون أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أنه جرى القبض أيضا على عمدة مقاطعة نورداج بولاية غازي عنتاب، لافتا إلى نقل العمدة أوكيش كافاك إلى المحكمة.

وبدأت سلسلة الزلازل في السادس من فبراير الجاري، عندما هز زلزالان بقوة 7ر7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 6ر7 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

وحسب آخر الإحصائيات، ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل في البلدين إلى أكثر من خمسين ألف شخص.

وقالت وكالة الكوارث التركية (أفاد) إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة.

وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار أو تضرر أكثر من 173000 مبنى تضررت في تركيا إحدى عشرة ولاية بالزلازل، أما في سوريا فتضرر شمال غرب البلاد.

ولا تتوفر إلا معلومات شحيحة عن الوضع في سوريا التي تعصف بها الحرب الأهلية منذ عام 2011.