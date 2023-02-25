وسائل إعلام روسية وشركات إيرانية ضمن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية على موسكو

أعلن الاتحاد الأوروبي، إدراج عدد جديد من الأفراد والمؤسسات على قائمة العقوبات العاشرة التي يتبناها ضد روسيا، والتي تشمل أيضا عقوبات لأول مرة على شركات إيرانية، لضلوعها في دعم موسكو بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أوضح بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، أن «قرار اليوم يوسع قائمة الكيانات التي تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه العدوانية من خلال إضافة 96 كيانًا، وفرض قيود تصدير أكثر صرامة عليها».



وجاء في البيان أنه «لأول مرة على الإطلاق، ستشمل قائمة العقوبات 7 كيانات إيرانية تصنع طائرات عسكرية بدون طيار، والتي استخدمها الجيش الروسي في حربه العدوانية ضد البنية التحتية المدنية»، مشيرا إلى أن من ضمن الشركات التي قد تخضع للعقوبات شركة «القدس لصناعة الطيران»، و«شهد لصناعة الطيران».



وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في سياق البيان، أن الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، التي وافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي تشمل 121 فردًا.



وعن حظر وسائل الإعلام، أضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي بدأ في إجراءات وقف رخص البث لاثنين من وسائل الإعلام الروسية وهي «آر. تي عربي» و«سبوتنيك عربي»، وذلك من أجل مواجهة الحملة الدولية المنهجية، للتضليل والتلاعب بالمعلومات التي تقوم بها روسيا، بهدف زعزعة استقرار دول الجوار والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بحسب البيان.



وأوضح البيان أن منع الاتحاد الأوروبي المواطنين الروس من تولي مناصب عليا في البنية التحتية للاتحاد الأوروبي والشركات، يعتبر جزءا «حاسما» من الحزمة العاشرة من العقوبات ضد موسكو.



وقال البيان الأوروبي في هذا الشأن: «يحد قرار اليوم من إمكانية شغل المواطنين الروس لأي منصب في الهيئات الإدارية للبنى التحتية والكيانات الحيوية في الاتحاد الأوروبي، لأن نفوذ روسيا في هذه الهيئات يمكن أن يهدد أدائها الجيد ويشكل في النهاية خطرًا على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الأوروبيين».



ووسع الاتحاد الأوروبي، عبر قائمته، العقوبات على السلع المحظور تصديرها إلى روسيا، حيث «يفرض قرار اليوم مزيدا من حظر التصدير على التكنولوجيا والسلع الصناعية المهمة... التي يمكن أن تسهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن في روسيا والمكونات الإلكترونية التي يمكن أن تُستخدم في أنظمة الأسلحة الروسية لإعادة تأهيليها».



وضمن العقوبات، يفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على 3 بنوك روسية إضافية، لتندرج ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية، وهي «ألفا بنك» و«تينك أوف» و«روس بنك».



ووافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودًا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات فردية.



وتنطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليًا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.