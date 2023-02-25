قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن استيراد الدواجن المجمدة يساهم في انضباط الأسعار في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدجاج المستورد والمُجمَّد لا توجد به أي عيوب، مشيرا أيضا إلى الخضوع للرقابة بشكل كامل للكميات التي يتم استيرادها.

وأشار إلى أن النمط الاستهلاكي للمواطنين يفضل شراء الدجاج الطازة وليس المجمد، داعيا إلى تغيير هذه الثقافة.

ونوه بتراجع أسعار الكتاكيت في الأيام الماضية بنسبة تصل إلى30% وذلك انخفاضا إلى 20 جنيها من 30 جنيها، مُرجعا ذلك إلى الإقبال المتزايد على الشراء في الفترة الأخيرة.

وشدد على أن صناعة الثروة الداجنة في مصر تتسم بأنها قوية، وتشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحا أن التعافي من الأزمة الراهنة لن يدون لأشهر.