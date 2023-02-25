تنطلق مبادرة رئيس الجمهورية بمحافظة الغربية؛ لفحص المقبلين على الزواج بعد تطويرها، غدا الأحد، وتتضمن إصدار شهادة صحية مؤمنة تبين خلو الطرفين أو عدم خلوهما من الأمراض، والشهادة الصحية تعد شرط أساسي لإتمام الزواج، مع تأمينها ودعمها بـ«QRcode» لمنع تزويرها أو التلاعب فيها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إجراء فحص شامل وحقيقي للمقبلين على الزواج؛ لضمان إعداد جيل سليم خالٍ من الأمراض، وتقديم رسائل التوعية لهم للحفاظ على الأسرة المصرية.

واستعدت مديرية الصحة بالغربية؛ لتنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج، المقرر انطلاقها الأحد 26 فبراير الجاري؛ للوصول إلى جيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية، وإعلان مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الزواج.

وبدوره، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المبادرة الرئاسية ستنفذ في11 مركزا طبيا بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار إلى تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية ، مؤكدا أن الهدف من مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، هو الوصول إلى زواج آمن وجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مآثر السيد المهندس مدير رعاية الأمومة والطفولة، إن الفحص سيكون بـ11 مركزا طبيا ورعاية أولية بالقرى والمراكز، وهم: "مركز طبي سيجر، ومركز طبي سعيد، ووحدة رعاية الأساسية بنواج، والمركز الطبي بكفر الزيات، والمركز الطبي ببسيون، ورعاية طفل زفتى، والمركز الطبي بسمنود، ورعاية طفل أول المحلة الكبرى، ورعاية طفل تاني المحلة، ورعاية طفل قطور"، على أن يتم تقديم الخدمات الطبية وانطلاق المبادرة الرئاسية الأحد المقبل 26/2.

وأشارت إلى عمل تحليل فيروسات بي سي ونقص المناعة المكتسب، والأمراض الوراثية مثل: "الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط"، والكشف على الأمراض غير السارية مثل: "السكر، والضغط، والسمنة"، وكشف نفسي للمقبلين على الزواج، ويجري التوصيل بخط ساخن للمساعدة في حالة الحاجة لذلك.

وأكدت أن جميع التحاليل تقدم بسرية تامة، ولا يطلع أي طرف على تحاليل الطرف الآخر، ويتم عمل مشورة أسرية لكلا الطرفين.