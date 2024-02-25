 أبو سليم الليبي: مواجهة الزمالك تحد صعب وهدفنا الفوز.. وشيكابالا الأبرز   - بوابة الشروق
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أبو سليم الليبي: مواجهة الزمالك تحد صعب وهدفنا الفوز.. وشيكابالا الأبرز  

محمد ثابت
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 12:44 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 12:44 ص

أكد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن فريقه سيكون في تحدي صعب أمام الزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية، والفريق جاهز للمواجهة.

وتابع الحراري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "الفريق جاهز بالكامل للمواجهة واللاعبين في حالة جاهزية تامة".

وأضاف فوزي الحراري: "لم يكن لدينا يد في إمكانية عدم إذاعة المباراة، ولكن في النهاية تم حل الأمر، والزمالك يملك عناصر مميزة على رأسهم محمود شيكابالا، ولكن كل شئ على ما يرام".

واختتم المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي: "نملك جالية ليبية في الجزائر، وبالتأكيد سوف يكون هناك مؤازرة لنا في المباراة، وهدفنا تحقيق الفوز".


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