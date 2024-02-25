وزير الخارجية البولندي يحذر من اتساع رقعة الحرب الروسية في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، من اتساع رقعة الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا لتشمل دولا أخرى.

ونقل تقرير لمحطة "تي في إن 24" التلفزيونية عن السياسي الليبرالي المحافظ، قوله اليوم الأحد، إنه عندما يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، فإنه مضطر للأسف أن يصدق تلك التهديدات.

وأعرب الوزير البولندي عن اعتقاده بضرورة الاستعداد لاحتمال أن تقوم روسيا بوضع الضمانات الأمنية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على المحك.

يذكر أن بولندا انضمت إلى الحلف الأطلسي في عام 1999.

في المقابل، حذر رئيس الحكومة السلوفاكية، روبرت فيكو، في رسالة فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أطلق عليه "شيطنة خاطئة" لبوتين. وأعرب زعيم الائتلاف اليساري القومي الحاكم عن اعتقاده بفشل الاستراتيجية التي يتبعها الغرب في حرب أوكرانيا حتى الآن، مشيرا إلى أن الغرب لم يتمكن حتى الآن من تركيع روسيا سواء سياسيا أو اقتصاديا.

ووجه فيكو انتقادا حادا للاتحاد الأوروبي واتهم التكتل بعدم إعداد خطة سلام حقيقية، وقال إن "الخطة الوحيدة للاتحاد الأوروبي هي القتل المتبادل بين السلاف".