 مقاتلات الاحتلال تشن 3 غارات جوية على بلدة بليدا جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقاتلات الاحتلال تشن 3 غارات جوية على بلدة بليدا جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 3:55 م
شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ثلاث غارات جوية على بلدة بليدا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وجددت مدفعية جيش الاحتلال، قصف أطراف بلدة حولا الحدودية، وأطراف بلدات كفرحمام وراشيا الفخار وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وأطراف بلدة مركبا، وأطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وقالت شبكة «روسيا اليوم»، إن رشقات رشاشة غزيرة مصدرها مستوطنة المطلة أطلقت باتجاه الأحياء السكنية لبلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية في منطقة العرقوب فوق حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي كما تم إطلاق صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية في أجواء منطقة الوزاني.

وشوهد تحليق مكثف لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق السفح الغربي لجبل الشيخ من شبعا مرورا ببلدات عين عطا، راشيا الفخار، كفرقوق، وصولا إلى دير العشاير على مقربة من الحدود اللبنانية السورية.

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