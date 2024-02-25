مقتل 13 شخصا جراء انفجار لغم شمال شرقي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل 13 مواطناً بينهم نساء جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة بريف الرقة الغربي شمال شرقي سوريا.



وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "استشهد 13 مواطناً بينهم نساء من أبناء قبيلة البوخميس، غالبيتهم من بلدة المنصورة بريف الرقة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي".



ووفق المرصد، يرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين إلى 32 بينهم سيدة و15 طفلا؛ جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية منذ مطلع يناير، إضافة إلى إصابة 33 شخصا، من ضمنهم سيدة و25 طفلا.