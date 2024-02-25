 ساج 30.. جينيفر أنيستون وإيما ستون يتلألآن بالفضي على سجادة الحفل - بوابة الشروق
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ساج 30.. جينيفر أنيستون وإيما ستون يتلألآن بالفضي على سجادة الحفل

محمد عباس ونوران عرفة:
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 7:27 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 7:29 ص

تألقت النجمة العالمية جينيفر أنيستون والممثلة الأمريكية إيما ستون على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة "SAG" لعام 2024، المُقام في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، وارتدت النجمتان ثوبا فضيا اللون متلألأ وامتازت إطلالتهما بالأناقة والبساطة.

يأتي حفل النسخة الـ 30 الليلة بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023، وينطلق الحفل بعد قليل احتفالا بالنجوم الفائزة بجوائز السينما والتلفزيون بعد تصويت من أعضاء SAG-AFTRA على الأعمال الفائزة.

وتم تسليم مهمة تقديم جوائز الحفل إلى نخبة كبيرة من النجوم تضم 30 مقدما من بينهم؛ مارجوت روبي، جينيفر أنيستون، بيلي إيليش، نعومي واتس، إدريس إلبا، جيسيكا تشاسان وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة الأيقونية باربرا سترايسند بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

ومن بين مفاجآت الحفل، لقاء بعنوان "Devil Wears Prada" وتنظمه بطلات الفيلم الشهير "The Devil Wears Prada" ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت.


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