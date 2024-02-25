مصدر بمحافظة المنيا يكشف حقيقة جنوح سفينة في مجري نهر النيل بمطاي

نفى مصدر مسئول في ديوان محافظة المنيا، جنوح سفينة في مياه النيل بمركز مطاي شمال المحافظة، والتي على متنها 34 سائحا، مشيرًا إلى أنها ستغادر المحافظة صباح باكر لاستكمال رحلتها، لافتًا إلى أن جميع السائحين يستمتعون بالجزيرة والقرية الريفية السياحية.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تداولت أنباء عن جنوح سفينة في عرض مياه النيل بمحافظة المنيا؛ الأمر الذي أثار الجدل بين القيادات التنفيذية والأمنية.

ونشر عبر المواقع أن باخرة نيلية تقل سائحين في نهر النيل أمام قرية أبو عزيز التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، جنحت اليوم الأحد، أثناء قدومها من الأقصر في طريقها إلى محافظة بني سويف، دون وجود خطورة على الركاب وعددهم 34 سائحا.