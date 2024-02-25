جنرال إسرائيلي: أبلغنا نتنياهو بعدم جاهزية الجيش للحرب لكنه لم يعرنا اهتماما

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يشهد حدوث فوضى عارمة بين الجنود في قطاع غزة، تتعلق بالمعدات والخدمات اللوجستية والغذاء، مشددا على أنه لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام.

وأكد الجنرال الإسرائيلي، وفق ما نقلته فضائية الجزيرة القطرية، أنه بجانب ذلك تلقى شكاوى من جنود إسرائيليين تتعلق بتعطل المعدات ونقصها داخل ساحة الحرب، لافتا إلى أن عشرات الدبابات المتعطلة لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.

وأوضح الجنرال السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن الجنود في غزة قولهم: "إن المعدات، والخدمات اللوجستية، والغذاء، وكل ما يلزم كي يدفعنا للأمام لا يعمل، لأن الجيش أوكل كل شيء لشركات خاصة".

وأضاف الجنرال في تصريحات خلال فعالية ثقافية بتل أبيب، نقلا عن شكوى جنود الاحتلال، "لا يوجد أحد لإصلاح الدبابات على الفور، عشرات الدبابات عالقة في قطاع غزة بانتظار سحبها".

وشدد الجنرال على أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد 7 أكتوبر الماضي، بعدم جاهزية الجيش للحرب فورا لوجود جنود لم يتدربو منذ 5 سنوات، فضلا عن النقص في المعدات، ولكنه لم يعر أحدا اهتماما.

وبلغت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة 576 قتيلا، 237 منهم قتلوا منذ بداية العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، بينما جرح نحو 2962، بينهم 453 جنديا أصيبوا إصابات خطرة.

فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على كل أرجاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط قصف مدفعي وبحري وجوي من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث قالت إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.