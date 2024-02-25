ما زال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر مستمرا في شهره السادس على التوالي، حيث بلغت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة 576 قتيلا، 237 منهم قتلوا منذ بداية العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، بينما جرح نحو 2962، بينهم 453 جنديا أصيبوا إصابات خطرة.

ومؤخرا انتشرت تصريحات عديدة لقادة إسرائيليين عن فوضى عارمة تحدث داخل قطاع غزة، بسبب عدم الاستماع إلى أحاديثهم بعدم جاهزية جيش الاحتلال لمثل تلك الحرب والعدوان على قطاع غزة، والذي يستمر منذ 5 شهور متواصلة.

ولكن، ماذا يحدث داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

- فوضى عارمة بين الجنود في قطاع غزة

أكد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وجود فوضى عارمة بين الجنود في قطاع غزة، تتعلق بالمعدات والخدمات اللوجستية، موضحا أنه لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام.

وذكر الجنرال الإسرائيلي، وفق ما نقلته فضائية الجزيرة القطرية، أنه تلقى شكاوى من جنود إسرائيليين تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، لافتا إلى أن عشرات الدبابات المتعطلة لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع.

وقال الجنرال السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن المعدات، والخدمات اللوجستية، والغذاء، وكل ما يلزم كي يدفعنا للأمام لا يعمل، لأن الجيش أوكل كل شيء لشركات خاصة"، مضيفا: "لا يوجد أحد لإصلاح الدبابات على الفور، عشرات الدبابات عالقة في قطاع غزة بانتظار سحبها".

- عدم جاهزية الجيش للحرب

وشدد الجنرال على أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد 7 أكتوبر، بعدم جاهزية الجيش للحرب فورا لوجود جنود لم يتدربو منذ 5 سنوات، فضلا عن النقص في المعدات، ولكنه لم يعرهم اهتماما.

- تحقيقات تطال كل وحدات جيش الاحتلال

وفي تقرير سابق، كشف رئيس الأركان هرتسي هاليفي عن بدء تحقيقات داخلية في جميع الوحدات في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، متوقعا أن تستمر التحقيقات 3 أشهر، وأن تطال كل وحدات جيش الاحتلال.

- استمرار العدوان على كل أرجاء قطاع غزة

ويستمر العدوان الإسرائيلي على كل أرجاء قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط قصف مدفعي وبحري وجوي من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.