 مقتل 4 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند - بوابة الشروق
الأحد 25 فبراير 2024 2:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مقتل 4 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

أوتار براديش (الهند) (د ب أ)
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 12:39 م

ذكرت الشرطة الهندية أن أربعة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم في انفجار بمصنع للألعاب النارية في منطقة "كوشامبي" بولاية "أوتار براديش".

وأضافت الشرطة أن الانفجار وقع حوالي الساعة 12 ظهر اليوم، في قرية "ماهيفا" بمنطقة مركز شرطة "كوخراج" وسمع دويه على بعد عدة كيلومترات، من المصنع، حسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأحد.

وبعد وقت قصير من تلقي المعلومات بشأن الانفجار، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع.

وقال مفتش الشرطة، بريجيش كومار سريفاستافا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار، الذي لم يتم التأكد من سببه بعد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك