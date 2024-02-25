أرسنال يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/4 مساء السبت على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم أرسنال بهدف ذاتي سجله زفين بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17.

وأضاف كاي هافيرتز وبوكايو ساكا وجاكوب كيويور الأهداف الثاني والثالث والرابع للفريق اللندني في الدقائق 24 و65 و69.

وأحرز جو ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 84.

حقق أرسنال انتصاره السادس على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث ليواصل المنافسة الشرسة على اللقب مع مانشستر سيتي 59 نقطة وليفربول صاحب الصدارة بـ 60 نقطة.

أما نيوكاسل يونايتد تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن بعدما خسر مباراته رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز مانشستر سيتي بصعوبة على مضيفه بورنموث بنتيجة 1/صفر، وسقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه فولهام بنتيجة 2/1، وتغلب كريستال بالاس على بيرنلي 3/صفر، وأستون فيلا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2/4 بينما تعادل برايتون مع إيفرتون بنتيجة 1/1.

سار الشوط الأول بالكامل في اتجاه الألماني لوريس كاريوس حارس مرمى نيوكاسل يونايتد الذي تعرض لمحاولات هجومية مبكرة من أصحاب الأرض عبر بوكايو ساكا الذي سدد مرتين في أول تسع دقائق.

وأسفر ضغط أرسنال عن هدف ذاتي سجله زفن بوتمان مدافع نيوكاسل يونايتد بالخطأ في مرماه ليضيع مجهود زميله لوريس كاريوس الذي تصدى لضربة رأس قوية من جابرييل ماجاليس بعد ركلة ركنية.

لم يكتف أرسنال بذلك وأضاف هدفا ثانيا سجله المهاجم الألماني كاي هافيرتز بعد تعاون مثمر بين زميليه جورجينيو وجابرييل مارتينللي.

في المقابل عجز لاعبو نيوكاسل يونايتد تماما عن لمس الكرة في منتصف ملعب أرسنال في أول 25 دقيقة من المباراة واختفت تماما خطورة مهاجميه ميجيل ألميرون وأنتوني جوردون وألكسندر إيزاك.

وفي الدقيقة 27 تورط مدافعو نيوكاسل يونايتد في خطأ ساذج، ليخطف مارتن أوديجارد لاعب وسط أرسنال الكرة ولكن النجم النرويجي أضاعها بغرابة شديدة أمام المرمى.

وكاد جابرييل مارتينللي أن يهز الشباك في مناسبتين، حيث ارتقى في الأول لكرة عرضية من زميله ساكا، قابلها المهاجم البرازيلي برأسه فوق العارضة في الدقيقة 31 وبعدها بأربع دقائق سدد مارتينللي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 38 أنقذ لوريس كاريوس حارس مرمى نيوكاسل فريقه من محاولة جديدة أكثر خطورة بالتصدي لتسديدة قوية من بوكايو ساكا قبل أن يهدأ الإيقاع في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتفوق مستحق وكاسح لأصحاب الأرض.

تحسن أداء نيوكاسل يونايتد نسبيا في الشوط الثاني وسعى أكثر لتقليص الفارق أملا في العودة للمباراة خلال أول ربع ساعة حيث سدد أنتوني جوردون كرة قوية أمسكها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال بينما سدد ألكسندر إيزاك كرة أخرى فوق العارضة.

لكن الفريق اللندني وجه ضربة قاضية لضيفه بهدف ثالث سجله بوكايو ساكا بمهارة رائعة بعدما راوغ مدافع نيوكاسل يونايتد قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

ارتبك لاعبو نيوكاسل يونايتد وفقدوا تركيزهم ليستقبل مرماهم هدفا رابعا من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال ، وغير جاكوب كيويور مسارها في الشباك.

اطمأن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال لتحقيق الفوز ليبدأ المدرب الإسباني إراحة لاعبيه ومنح فرصة لأكبر عدد من البدلاء حيث أشرك لياندرو تروسارد، ريس نيلسون وإيميل سميث رو وإدوارد نكيتياه مكان مارتينللي وساكا وهافيرتز ومارتن أوديجارد.

ووسط حالة من الاسترخاء لدى لاعبي أرسنال، انطلق دان بيرن بالكرة من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية قابلها جو ويلوك برأسه في شباك ديفيد رايا، ليسجل هدفا شرفيا قبل ست دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة 88 أشرك ميكيل أرتيتا لاعب الوسط المصري محمد النني مكان الإيطالي جورجينيو في محاولة من مدرب أرسنال لاستهلاك الوقت.

احتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت بدل ضائع، أبعد خلالها دان بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد كرة إميل سميث رو من على خط المرمى بينما أمسك الحارس لوريس كاريوس بتسديدة نيلسون لتضيع على أرسنال فرصتين لتسجيل هدف خامس قبل إطلاق صافرة النهاية.